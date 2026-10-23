Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde evde 30 gram eroin bulundu, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde evde 30 gram eroin bulundu, 2 şüpheliden 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde bir evde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma operasyonunda 30 gram eroin, 50 uyuşturucu hap ve 15 gram metamfetamin bulundu; diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Eve düzenlenen operasyonda, 30 gram eroin, 50 uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Evde bulunan A.H. ve Y.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA
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