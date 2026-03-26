Tekirdağ MEB AKUB\'a Afet Barınma Eğitimi

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MEB AKUB (Arama Kurtarma Birimi) ekibine "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon" eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğünün destekleriyle AFAD Tekirdağ Eğitim Yerleşkesinde "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon" eğitim programı düzenlendi.

Tekirdağ MEB AKUB bünyesinde görev yapan 25 kişinin katıldığı, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, afet durumlarında acil barınma alanlarının kurulumu, yönetimi ve koordinasyonuna ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflendi.

Türkiye genelinde kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasında sınırlı sayıda ekibin aldığı barınma akreditasyon eğitimi kapsamında Tekirdağ MEB AKUB ekibi, Trakya'da bu akreditasyonu almaya aday ilk ekip oldu.

Eğitimle, ekiplerin olası afet ve acil durumlarda daha etkin, hızlı ve koordineli şekilde görev alabilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Yürütülen çalışmaların, afet sonrası ortaya çıkabilecek barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kriz yönetim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.