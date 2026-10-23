Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli cezaevine teslim edildi

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Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli cezaevine teslim edildi
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Tekirdağ merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar cezaevine teslim edilirken, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 146 milyon 143 bin 816 TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyon 146 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ, İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da önceki gün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenedi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 9 SIM kart, 1 hard disk, 2 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar, 1 Micro SD kart ve 4 USB bellek ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar 146 milyon 143 bin 816 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Çerkezköy Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 11 kişi hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

Kaynak: DHA
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