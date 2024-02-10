Tekirdağ Müftüsü ve Cihannüma Derneği, NKÜ Rektörünü ziyaret etti

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Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte ve Cihannüma Derneği Tekirdağ İl Başkanı Şükrü Aktürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Soykök ve Şahin bir süre sohbet etti.

Müftü Soykök, üniversitenin şehrin ve bölgenin gelişimine katkısını takdir ettiklerini belirtti.

Şahin de ziyaret için Soykök'e teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi.

Tekirdağ TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte ve Cihannüma Derneği Tekirdağ İl Başkanı Şükrü Aktürk de Şahin'e ziyarette bulundu.