Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde kermes geliri palyatif hastaların ihtiyaçlarına gidiyor

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde kermes geliri palyatif hastaların ihtiyaçlarına gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde kermes düzenlendi. Palyatif serviste tedavi gören hastaların el emeği ürünlerinin satışından elde edilecek gelir, su arıtma cihazı ve el işi malzemesi alımına ayrılacak.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında kermes düzenlendi.
Hastanenin palyatif bakım servisinde tedavi gören hastaların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelir, hastaların ihtiyaçları için kullanılacak.
Etkinlik kapsamında elde edilecek gelirle serviste kullanılmak üzere su arıtma cihazı alınması, hastaların el işi çalışmalarında kullanacağı boya ve benzeri malzemelerin temin edilmesi planlanıyor.
Hastaların yaşam kalitesini desteklemek, üretkenliklerini teşvik etmek ve bakım süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi.
Kermesten elde edilen gelirin tamamının palyatif bakım servisinde tedavi gören hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.
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