Tekirdağ Süleymanpaşa'da 2 anaokulu öğretmenine çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 2 anaokulu öğretmenine çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 anaokulu öğretmeni yaralandı. Öğretmenlerden biri taburcu edilirken gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı; kaza anı güvenlik kamerasında görüldü.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 anaokulu öğretmeni, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Ö.Ö'nün kullandığı otomobil, Atatepe mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan özel bir okulda çalışan anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 öğretmen yola düştü.
Kazada yaralanan öğretmenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.Ö'nün tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan ve öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin öğretmenlere çarptığı ve öğretmenlerin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.
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