Tekirdağ Süleymanpaşa'da 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin kontrollerinde 4 kişi uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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