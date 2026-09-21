Tekirdağ, Trakya'nın 230 milyon 824 bin 580 dolarlık ihracatında lider oldu - Son Dakika
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Tekirdağ, Trakya'nın 230 milyon 824 bin 580 dolarlık ihracatında lider oldu

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Trakya'da Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ geçen ay toplam 230 milyon 824 bin 580 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu tutarın 212 milyon 342 bin 680 doları Tekirdağ'dan yapılırken, Ocak-Ağustos dönemi bölge ihracatı 1 milyar 727 milyon 395 bin 730 dolara ulaştı.

??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 230 milyon 824 bin 580 dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya'da en çok ihracat 212 milyon 342 bin 680 dolarla Tekirdağ'dan yapıldı.

Bölgede lider konumunda bulunan Tekirdağ'ı 9 milyon 546 bin 300 dolar ihracatla Edirne takip ederken, Kırklareli ise 8 milyon 935 bin 600 dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat yapılan sektör 55 milyon 996 bin 200 dolarla demir ve demir dışı metaller olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü sırasıyla elektrik ve elektronik ile kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Kırklareli ve Edirne'den ise en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi. Bu sektörde Kırklareli'nin ihracatı 3 milyon 601 bin 860 dolar, Edirne'nin de 3 milyon 345 bin 680 dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay Tekirdağ'dan en çok ihracat ABD'ye, Kırklareli'nden Bulgaristan'a, Edirne'den de Bosna Hersek'e dış satım yapıldı.

ABD'ye Tekirdağ'dan 31 milyon 441 bin 760 dolarlık ürün gönderilirken, Bulgaristan'a yapılan dış satımın tutarı Kırklareli'nden 1 milyon 272 bin 710 dolar, Bosna Hersek'e ise Edirne'den 2 milyon 403 bin 730 dolar oldu.

Ocak- Ağustos döneminde Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 727 milyon 395 bin 730 dolara ulaştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ, Trakya'nın 230 milyon 824 bin 580 dolarlık ihracatında lider oldu - Son Dakika
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