Tekirdağ Uçmakdere\'de 2 Bin Kişi Yamaç Paraşütü Yaptı

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bayram tatilinde ekstrem spor tutkunlarının uğrak yeri Uçmakdere'de 2 bin kişinin yamaç paraşütü yaptığını söyledi.
Hacıoğlu, AA muhabirine, mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere'de Ramazan Bayramı tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen çok sayıda kişinin gökyüzüyle buluştuğunu belirtti.
Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen tatilcilerin Uçmakdere'de doğa ile iç içe tatil yapma imkanı bulduğunu aktaran Hacıoğlu, "Bayram Tekirdağ için çok bereketli geçti. Kentteki yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu. Birçok turizm çeşidini içinde bulunduran Tekirdağ tatilciler en çok tercih ettiği yerler arasında oldu. Özellikle en çok dikkat çeken yer ise Uçmakdere oldu. ATV turları, yürüyüş rotaları tabii ki en çok da paraşüt ilgi çekti. 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 2 bin kişi yamaç paraşütü yaptı." dedi.
Hacıoğlu, kente gelen tatilcilerin Tekirdağ'ın turizmine değer kattığını ve misafirlerin şehirden güzel anılarla ayrıldığını dile getirdi.
Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da bayramda yamaç paraşütü uçuşlarına yoğun talep olduğunu aktardı.
Uçmakdere'nin İstanbul civarında bayramda en çok tercih edilen bölgelerden biri olduğunu ifade eden Aksoy, "Bayramda çok sayıda uçuş yaparak bölgenin güzelliklerini tatilcilere gösterdik. Havaların da güzel olması ilgiyi daha da artırdı. Tatil boyunca her gün uçuş oldu. Herkese keyifli, farklı bir deneyim yaşattık burada." diye konuştu.
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