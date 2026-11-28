Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tekirdağ Valiliğine atanan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı kamu kurumlarına veda ziyaretinde bulundu.

Masatlı, veda ziyaretleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Meteoroloji İl Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yöneticileri ve personeliyle bir araya geldi.

Kurumların, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kentin yeniden inşasında kritik sorumluluk üstlendiğini belirten Masatlı, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde özverilerinden dolayı personele teşekkür etti.