Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy'deki Plastik Firmasını Ziyaret Etti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde bir kısmı yanan plastik firmasını ziyaret etti.

Çerkezköy OSB'de faaliyette bulunan firmayı ziyaretinde Soytürk'ü firma sahibi Haydar Tunç karşıladı.

Fabrikayı gezerek Tunç'tan bilgi alan Soytürk, firma yetkililerine geçmiş olsun temennilerini iletti.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.

Muratlı'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

Muratlı ilçesinde Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'un başkanlığında okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yeniyol ilçenin eğitim durumu ile ilgili talep ve görüşlerini dinledi.

Yeniyol toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini ve Velivizyon Projesi'ni anlattı.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının da görüşüldüğü toplantıya, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol ve okul müdürleri katıldı.