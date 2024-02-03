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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy'deki tekstil firmalarını ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy'deki tekstil firmalarını ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy\'deki tekstil firmalarını ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret etti. Özcanlar Tekstil ve Pelsan Tekstil'i ziyaret eden Vali Soytürk, firma sahipleriyle bir süre sohbet ederek fabrikalar hakkında bilgi aldı.

03.02.2024 10:15
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret etti.

Çerkezköy OSB'de faaliyette bulunan Özcanlar Tekstil'i ziyaretinde Soytürk'ü firma sahibi Yusuf Özen karşıladı.

Soytürk, fabrikayı gezerek Özen'den bilgi aldı.

Daha sonra Pelsan Tekstil'i ziyaret eden Soytürk, firma sahipleri Levent Şişman ve Serdar Şişman ile bir süre sohbet ederek fabrika hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.

Kaynak: AA

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