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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırseverler tarafından yaptırılan okulun inşaatını inceledi - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırseverler tarafından yaptırılan okulun inşaatını inceledi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan okulun inşaat çalışmasını inceledi. 16 derslikli olacak şekilde yapımına başlanan okulun inşaatını gezen Soytürk, yetkililerden yapım süreci hakkında bilgi aldı. Hayırseverlerin desteğinin son derece anlamlı olduğunu aktaran Soytürk, okulun açılışını yaptıklarında çocukların iyi bir eğitim alacağını belirtti. Vali Soytürk'e ziyaretinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, hayırsever Nuray Erdoğan'ın eşi Ramazan Erdoğan ve oğlu Ahmet Erdoğan eşlik etti. Okulda 16 derslik, 16 bireysel eğitim odası, 3 bakım odası, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, kütüphane, yemekhane, mutfak, konferans salonu, fizyoterapist salonu, çok amaçlı salon, öğretmenler odası ve idari odalar bulunacak.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırseverler tarafından yaptırılan okulun inşaatını inceledi
24.01.2024 - 09:55,
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan okulun inşaat çalışmasını inceledi.

16 derslikli olacak şekilde yapımına başlanan okulun inşaatını gezen Soytürk, yetkililerden yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Hayırseverlerin desteğinin son derece anlamlı olduğunu aktaran Soytürk, "Özel eğitim gereksinimi duyan çocuklarımıza güzel bir eğitim ortamı sunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Okulun açılışını yaptığımızda inşallah çocuklarımız burada iyi bir eğitim alacak."ifadelerini kullandı.

Vali Soytürk'e ziyaretinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, hayırsever Nuray Erdoğan'ın eşi Ramazan Erdoğan ve oğlu Ahmet Erdoğan eşlik etti.

Özel eğitim okulu

Hürriyet Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden okulda 16 derslik, 16 bireysel eğitim odası, 3 bakım odası, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, kütüphane, yemekhane, mutfak, konferans salonu, fizyoterapist salonu, çok amaçlı salon, öğretmeler odası ve idari odalar olacak.

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Tüm ifadeler:

37Ahmet Hacıoğlu ve 36 diğer kişi

Kaynak: AA
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Tekirdağ Valiliği, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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