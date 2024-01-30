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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol'u ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol'u ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol'u ziyaret etti. Vali Soytürk, kaymakamlık makamında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerine Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol eşlik etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol\'u ziyaret etti
30.01.2024 - 09:15,
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbüzerol ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Soytürk ardından kaymakamlık makamında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soytürk daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Soytürk'e ziyaretlerinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavıcısı Ünal Bingül ve Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol eşlik etti.

Uzunlar, muhtarlarla buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, muhtarlar, mahalleleriyle ilgili istek ve önerilerini dile getirdi. Mahallelerde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Uzunlar, muhtarların kendileri için önemli yol arkadaşları olduğunu ve hep birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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