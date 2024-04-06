Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılını kutladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
Vali Soytürk, polisevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılını kutladı.
Emniyet teşkilatı ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Soytürk, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve kurum müdürleri katıldı.
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