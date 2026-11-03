Tekirdağ Valisi Soytürk Kızılay yönetimini ağırladı, Çorlu'da bulvar yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Valisi Soytürk Kızılay yönetimini ağırladı, Çorlu'da bulvar yenileniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Valisi Soytürk Kızılay yönetimini ağırladı, Çorlu\'da bulvar yenileniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Soytürk, Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay Tekirdağ İl Başkanı Karakuş ve yönetim kurulunu kabul etti. Çorlu'daki Mimar Sinan Bulvarı'nı inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, ulaşım konforunu artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Tekirdağ İl Başkanı Mustafa Kasım Karakuş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karakuş, hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikler hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Soytürk, Türk Kızılayın savaş ve afet durumlarında insani yardımın yanı sıra kan hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim ve gençlik alanlarında da faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kızılay Haftası'nı kutlayan Soytürk, Kızılay görevlilerine çalışmalarında başarı diledi.

Çorlu'daki Mimar Sinan Bulvarı yenileniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarı'nda altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, ekiplerden projenin ilerleyişine ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüceer, çalışmalarla bulvarın ulaşım konforunun artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA
Tekirdağ ValiliğiKızılay HaftasıCandan YüceerMimar SinanTekirdağKızılayGüncelÇorluYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Kentin göz bebeği Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı Kentin göz bebeği! Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:29:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Soytürk Kızılay yönetimini ağırladı, Çorlu'da bulvar yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android