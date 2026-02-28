Tekirdağ Valisi Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Valisi Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Tekirdağ Valisi Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
28.02.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Süleymanpaşa Kaymakamlığında düzenlenen programda Vali Recep Soytürk, iftardan önce şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Oruçların açılmasının ardından konuşan Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar programlarında bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ifade eden Soytürk, iftar sofralarının büyük aile yemeklerine dönüştüğünü aktardı.

Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, kurum müdürleri ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Recep Soytürk, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası ertelendi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Arda Güler’e özel pasta: Üzerindeki not bomba Arda Güler'e özel pasta: Üzerindeki not bomba
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:42
Tahran’da peş peşe patlamalar İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
09:02
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
08:22
İlçeyi ayağa kaldıran olay Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 10:40:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.