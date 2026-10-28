Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin büyük zaferle noktalanmasının ardından ilan edilen cumhuriyetin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladığını belirtti.

Cumhuriyet her türlü imkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren milletin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar kuvvetli olduğunun ve milli iradenin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanı olduğunu aktaran Soytürk, "Milletimizin kendi istikbalini tayin etme hakkını esas alan ve vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan cumhuriyet yönetimi yalnızca bir rejim değil, aynı zamanda millet iradesini ebediyen yaşatacak büyük bir medeniyet idealidir." ifadelerini kullandı.

Soytürk, Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin, ataların fedakarlıkları, bağımsızlık ve gelecek uğruna verilen mücadeleler ile vatandaşların gayreti ve çalışkanlığı sayesinde bugünkü seviyesine ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin güçlü sanayisi, büyük ulaştırma projeleri, modern ordusu ve dış politikadaki hamleleriyle dünyanın çağdaş ve saygın ülkeleri arasındaki yerini aldığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, istiklal ruhuyla yoğrulmuş bu topraklarda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkacak, milli egemenliğimizi ve devletimizin bekasını ilelebet muhafaza edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Yüzyılı'nda kamu kurumlarının nitelikli çalışmaları, vizyon projeleri ve ülkemizin her bir yerindeki çalışkan vatandaşlarımızın emek ve özverisiyle aydınlık yarınlara ilerleyişini sürdürecektir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."