Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Anneler Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Anneler Günü mesajı

10.05.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk mesajında, annelerin, hoşgörünün, karşılıksız özveri, sevgi ve şefkat duygularının tükenmez kaynağı, yaşamın en önemli varlığı olduğunu belirtti.

Toplumun en küçük yapı taşı olan ailelerin temelini annelerin oluşturduğunu aktaran Soytürk, "Çocukların hayatla aralarında en güçlü bağ anneleridir. Anne sevgisi ve şefkati alan bir çocuk kendisi, ailesi ve çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirir, annesiyle olan sağlıklı ilişkisi yaşantısını, karakterini, ruhsal durumunu olumlu yönde etkiler. Yetiştirdiği erdemli, doğru, dürüst ve ahlaklı bireylerle annelerimiz toplumun mimarı, mukaddes varlıklardır. Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay annelerimize aittir. İlk öğretmenimiz annelerimizdir." ifadelerin kullandı.

Anneliğin mukaddes ve hürmete layık bir değer olduğunu ifade eden Soytürk, şöyle devam etti:

"Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır. Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için de en değerli hazinedir. Annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, gönüllerini hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı daima göstermeliyiz. Bu vesileyle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:45
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu! Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:00:54. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Anneler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.