Tekirdağ Valisi Soytürk\'ten şehir hastanesine ve şehit ailesine bayram ziyareti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesindeki hastalara ve sağlık personeline bayram ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, hastanede görev başındaki sağlık personelinin, yeni doğum yapan bir annenin ve tedavi gören vatandaşların bayramını kutladı.

Soytürk'e ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Başhekimi Uzm. Dr. Lütfü Çağatay Onar eşlik etti.

Ardından Vali Soytürk, 1994 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada Şehit düşen Jandarma Astsubay Adnan Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesinin bayramını kutlayan Vali Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, güzel bir bayram geçirmelerini temenni etti.

Vali Soytürk, bu topraklarda özgürce bayram kutlayabilmeyi, canlarını vatan için feda etmiş şehitlere ve kahraman gazilere borçlu olduklarını ifade ederek, devletin her zaman onların hatırasına sahip çıktığını aktardı.

Daha sonra Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.