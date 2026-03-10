Tekirdağ Zabıtası, Öğrencilere Mesleklerini Tanıttı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, "Meslek Tanıtım Günü" etkinlikleri kapsamında İnönü İlkokulu öğrencilerine mesleklerini tanıttı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Meslek Tanıtım Günü etkinlikleri kapsamında faaliyetlere devam ediyor. Bu çerçevede Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte zabıta ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek mesleklerini tanıttı.

Zabıtanın görev ve sorumlulukları öğrencilere, eğlenceli ve interaktif bir şekilde aktarıldı. Öğrenciler, ayrıca zabıta ekiplerinin kullandığı telsizleri inceleme imkanı bularak, merak ettikleri sorulara da doğrudan yanıt aldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere, zabıtanın toplumdaki önemi, vatandaşların güvenliği ve düzenin sağlanmasındaki rolleri anlatıldı. Bu sayede öğrenciler, zabıta mesleğini yakından tanıma fırsatı bulurken, günlük yaşamda kurallara uymanın önemini de kavradı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, bu tür etkinliklerin çocuklarda sorumluluk bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.