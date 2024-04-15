Tekirdağlı Balıkçılar, Av Yasağıyla Teknelerini Barınaklara Getirdi

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Tekirdağlı balıkçılar, başlayan av yasağıyla teknelerini balıkçı barınaklarına getirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bereketli bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Sezonun hamsi, istavrit, lüfer ve palamut bolluğuyla başladığını aktaran Pehlivanoğlu, "Allah bereket versin bu sene yine sezon bereketli ve sevinçli geçti." dedi.

Pehlivanoğlu, balıkçılar ve tüketici için güzel bir sezon geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla gırgırlar paydosa girdi. Bundan sonraki süreçte ağlarının bakımlarını yapacak ve teknelerini boyayacaklar fakat 12 metrenin altında olan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam edecek. İstavrit, tekir, menekşe ve fener balığı avcılığı yapacaklar. Eylül ayında tekrar lüfer, palamut ile sezonu açacağız."diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da Süleymanpaşa ilçesinde barınağa çekilen gırgır teknelerindeki ağların onarımına başlandığını belirtti.

Güzel bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden balıkçı Naim Şirinkan ise yeni sezon için hazırlık yapılacağını dile getirdi.