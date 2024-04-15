Tekirdağlı balıkçılar, başlayan av yasağıyla teknelerini balıkçı barınaklarına getirdi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bereketli bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.
Sezonun hamsi, istavrit, lüfer ve palamut bolluğuyla başladığını aktaran Pehlivanoğlu, "Allah bereket versin bu sene yine sezon bereketli ve sevinçli geçti." dedi.
Pehlivanoğlu, balıkçılar ve tüketici için güzel bir sezon geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla gırgırlar paydosa girdi. Bundan sonraki süreçte ağlarının bakımlarını yapacak ve teknelerini boyayacaklar fakat 12 metrenin altında olan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam edecek. İstavrit, tekir, menekşe ve fener balığı avcılığı yapacaklar. Eylül ayında tekrar lüfer, palamut ile sezonu açacağız."diye konuştu.
Balıkçı Hüseyin Oğuz da Süleymanpaşa ilçesinde barınağa çekilen gırgır teknelerindeki ağların onarımına başlandığını belirtti.
Güzel bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden balıkçı Naim Şirinkan ise yeni sezon için hazırlık yapılacağını dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağlı Balıkçılar, Av Yasağıyla Teknelerini Barınaklara Getirdi - Son Dakika
Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?