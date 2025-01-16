Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle Ava Çılamıyor - Son Dakika
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Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle Ava Çılamıyor

Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle Ava Çılamıyor

Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz, Tekirdağlı balıkçıları 5 gündür ava çıkamaz hale getirdi.

16.01.2025 13:19
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Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür ava çıkamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 5 gündür sert estiğini söyledi.

Balıkçıların zorunlu paydosunun devam ettiğini aktaran Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Denize açılamayan balıkçılar, limanda ağ bakımlarını yapıyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar, ağ atmaya başlayacak." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da poyrazdan dolayı mecburi paydos yaptıklarını dile getirdi.

Yeniden denize açılana kadar eksikliklerini tamamlayacaklarını belirten Oğuz, "Rüzgarın dinmesiyle yeniden denize ağ atarak ekmek mücadelesine başlayacağız." diye konuştu.

Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle Ava Çılamıyor - Son Dakika

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