Tekirdağlı balıkçılar yeni yılda umduğunu bulamadı

Yeni yılda hamsi ve istavrit umuduyla denize açılan Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde umduğunu bulamadı.

Yeni yılda derya kuzularının peşine düşen tayfalar limana az miktarda hamsi ve istavritle döndü.

Daha sonra avlanmak için Karadeniz'e giden balıkçılar orada da umduğunu bulamayınca, Tekirdağ'a dönerek faaliyetlerini burada sürdürdü.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yeni yılda balıkçıların istediği avcılığın olmadığını söyledi.

Balığın beklediklerinden az olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Yeni yılda hamsi ve istavritin bol olacağını umuduyla denize açıldı hep. Havaların tam soğumamasından dolayı istenilen balık olmadı. Balıkçılarda bir süre Karadeniz'de nasiplerini aradı. Şimdi biraz daha havaların soğumasıyla balık artarsa balıkçıların yüzü güler diye bekliyoruz." dedi.

Pehlivanoğlu, hamsi ve istavritin artmasının balıkçıları da vatandaşları da sevindireceğini dile getirdi.

Daha çok küçük çeşit balıkların ağlara takılmasını beklediklerini belirten Pehlivanoğlu, "Denizin soğuması hamsinin ve istavritin daha yağlı ve lezzetli olmasını sağlıyor. Soğukla birlikte hamsi ve istavrit daha toplu geziyor. Havaların soğumasıyla hamsi ve istavrit umudumuz artacak." diye konuştu.

Balıkçı Önder Dedeler de her zaman denize yeni umutlarla açılarak, kıyıya bol balıkla dönmek istediklerini dile getirdi.