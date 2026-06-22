Tekirdağlı Sporculardan Dünya Şampiyonasında Başarı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda derece elde eden Tekirdağlı sporcuları makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde gerçekleştirilen şampiyonada önemli başarılara imza atan Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları ile Serbest Dalış Milli Takım Antrenörü Sertan Aydın, Vali Soytürk'ü ziyaret etti.

Şampiyonada mücadele eden Tekirdağlı sporcular, milli takımın kazandığı 14 madalyanın 11'ini elde ederek önemli başarıya imza attı.

Sporcularla bir süre sohbet eden Soytürk, dünya şampiyonasında elde ettikleri derecelerden dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Soytürk, sporcuların uluslararası organizasyonda Türkiye'yi ve Tekirdağ'ı başarıyla temsil ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de yer aldı.