Tekirdağspor, İlker Bulut ve Kıvanç Karakaş ile anlaştı - Son Dakika
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Tekirdağspor, İlker Bulut ve Kıvanç Karakaş ile anlaştı

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Tekirdağspor, teknik direktör İlker Bulut ve Süper Lig'de de forma giyen futbolcu Kıvanç Karakaş ile anlaşma sağladı. Tekirdağspor Başkanı Ekrem Daştan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yeniz sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

07.08.2024 13:12
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Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Tekirdağspor, teknik direktör İlker Bulut ve Süper Lig'de de forma giyen futbolcu Kıvanç Karakaş ile anlaşma sağladı.

Tekirdağspor Başkanı Ekrem Daştan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yeniz sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Bu sezon takımın İlker Bulut'a emanet edildiğini ifade eden Daştan, "Hocamız tecrübeli bir isim. Onun da tavsiyeleri üzerine yeni transferlerimiz olacak. İlk olarak Süper Lig tecrübesi de olan Kıvanç Karakaş'ı kadromuza kattık. Hem kulübümüz hem de taraftarlarımız için güzel bir sezon olmasını diliyoruz." dedi.

Teknik Direktör İlker Bulut da Tekirdağspor'un büyük bir potansiyeli olduğunu bilerek buraya geldiğini dile getirdi.

Herkesin desteğini beklediklerini dile getiren Bulut, "Kıvanç kardeşimiz bizi kırmadı takımımıza katıldı. Daha planlanmış çok güzel transferlerimiz olacak. İnsanların bizlerden neler beklediğini biliyoruz. Futbolun içerisindeyiz. En güzel başarıları bu şehre kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kıvanç Karakaş ise sahada güzel işlere imza atarak Tekirdağ'ı hak ettiği yerlere getirmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağspor, İlker Bulut ve Kıvanç Karakaş ile anlaştı - Son Dakika

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