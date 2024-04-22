Tekkeköy Belediye Başkanı, 23 Nisan'da çocuklara koltuğunu devretti - Son Dakika
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Tekkeköy Belediye Başkanı, 23 Nisan'da çocuklara koltuğunu devretti

Tekkeköy Belediye Başkanı, 23 Nisan\'da çocuklara koltuğunu devretti

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çocuklara makam koltuğunu devretti. Başkan Candal, öğrencilere sembolik bir yetki vererek, çocuklar için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti. Tüm çocukların bayramını kutlayan Başkan Candal, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

22.04.2024 18:54
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Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çocuklara makam koltuğunu devretti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan coşkusunu yaşamak üzere Tekkeköy Belediye Başkanı'nın koltuğu öğrencilere emanet edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve öğrenciler Zeynep Miray Bulut, Kadir Kaan Atasever ve Elisa Hifa Tanrıverdi, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal'ı ziyaret etti.

Başkan Candal, bu özel günde koltuğunu öğrencilere devrederek onlara sembolik bir yetki verdi. Makam koltuğunu devralan öğrenciler, Tekkeköy'deki çocuklar için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtirken, okulları için bazı taleplerde bulundular.

Başkan Candal, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Görevimizi 1 günlüğüne çocuklarımıza emanet ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar'a, kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize bu güzel ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı en kalbi duygularımla kutluyor ve öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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