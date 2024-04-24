Tekkeköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Tekkeköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Tekkeköy\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Tekkeköy Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programda halk oyunları gösterisi ve resim sergisi düzenlendi. Kaymakam, belediye başkanı, ilçe milli eğitim müdürü ve diğer yetkililerin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar da programa katıldı.

24.04.2024 15:39
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Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Tekkeköy Meydanı'nda halk oyunları gösterisi düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi ile resim sergisi düzenlendi.

Programa Kaymakam Polat Kara, Tekkeköy Belediye Başkan Vekili İsmail Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Erdal Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Mal Müdürü Alper Altınbulak, Gençlik Merkezi Müdürü Serap Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Elif Kırımlı ve Murat Güven ile okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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