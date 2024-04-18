Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik ve kermes gerçekleştirildi.
Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Tekkeköy İlkokulu, 23 Nisan Anaokulu ve Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar ve yarışmalarla eğlendi.
Tekkeköy İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte animatörler, palyaçolar, şişme oyun alanları, yüz boyama standları, atlı karınca gibi etkinlikler yapıldı.
Öğrenciler aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, velilerin desteğiyle hazırlanan kermeste katılımcılara yöresel lezzetler de sunuldu.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar da katıldı.
Uzunlar, öğretmenlerle de bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Tekkeköy'de ilkokul, ortaokul ve anaokulu öğrencilerine özel şenlik düzenlendi - Son Dakika
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