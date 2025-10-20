Tekkeköy\'de Otomobil Kazası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun- Ordu kara yolunda, Samet Çakır (26) idaresindeki 60 AAH 555 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Çetin Öncü'nün (63) kullandığı 55 AAV 099 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, Çakır'ın aracında yolcu olarak bulunan Murat Han Kuzu (27) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
