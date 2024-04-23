Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan'da öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan'da öğrencileri ağırladı

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan\'da öğrencileri ağırladı

Tekkeköy ilçesindeki Yağbasan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu ile sohbet ederek taleplerini iletti ve hediyelerini teslim etti. Müdür Kabaoğlu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

23.04.2024 16:29
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Tekkeköy ilçesinde polis kıyafeti giyen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yağbasan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Yücel Sürgeç, Müdür Yardımcısı Muammer Yalçınkaya ve velileriyle, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrenciler, temsili olarak İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu'nun makam koltuğuna geçti.

Kabaoğlu, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Öğrenciler adına konuşan Hazal Uzun, "Bugün sizleri arkadaşlarımla birlikte ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Gece gündüz demeden ilçemizin asayişini sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrenciler, ziyaretleri sırasında getirdikleri hediyeleri İlçe Emniyet Müdürü Kabaoğlu'na teslim etti.

Ziyaretleri için teşekkür eden Kabaoğlu, şeker ikram ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan'da öğrencileri ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan'da öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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