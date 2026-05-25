Tekman'da 9 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Tekman ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Toptepe Mahallesi'nde A.P. dereye düştü.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun cansız bedeni, Aras Nehri yakınlarında bir çoban tarafından bulundu.

Çocuğun cenazesi, aynı mahallede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.