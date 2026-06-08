Teknikerler Birliği Kurulmalı

Teknikerler Konfederasyonu, Tekniker Odaları ve Birliğinin kurulması ile teknikerlerin görev, yetki ve sorumluluklarının yasal çerçevede tanımlanmasına ilişkin talepte bulundu.

Konfederasyon temsilcileri ile teknikerlere yönelik çalışmalar yürüten dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ankara Kent Konseyi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Konfederasyon Başkanı Ertan Kılıç, burada yaptığı konuşmasında, teknikerlerin mesleki sorunlarını çözmek amacıyla farklı isimler altında devam eden dernekleşme girişimlerinin yeni bir sorun alanı oluşturduğunu belirtti.

Kılıç, teknikerlerin yaşadığı problemlerin başlıca nedenleri arasında meslek odaları ve birliğinin kurulamaması ile buna bağlı olarak görev, yetki ve sorumluluklarının net şekilde belirlenememesinin yer aldığını ifade etti.

Teknikerlerin meselelerinin Meclis bünyesinde kanun çalışması ile ele alınması gerektiğini savunan Kılıç, "Aksi takdirde meselelerimiz yalnızca teknikerlere değil, ülkemize de artarak sıkıntı vermeye devam edecektir. Teknikerler ülkemizde birçok angarya işe zorlanmaktadır. Almış oldukları nitelikli eğitime rağmen yaşamlarını devam ettirebilmek amacıyla şoförlük, bakkallık, sebzecilik, taksicilik, fırıncılık, tezgahtarlık gibi farklı çalışma alanlarına yönelmektedir." diye konuştu.

Kılıç, diğer meslek mensuplarının kısa sürede meslek odalarını kurabildiğini, ancak Tekniker Odaları ve Birliğinin bugüne kadar kurulamadığını öne sürdü.

Katılımcıların konuşmalarının ardından temsilciler, taleplerini milletvekillerine iletmek üzere TBMM'ye gitti.