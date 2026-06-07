Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı - Son Dakika
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Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı
07.06.2026 23:23
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Daha önce milli maçta kalp krizi geçiren Christian Eriksen, milli takımdaki hazırlık maçında bir anda yere yığıldı. Kısa süre içinde oyuncuya sağlık müdahalesi yapılırken, yıldız ismin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Milli takımlar düzeyinde Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık mücadelesinde, Danimarkalı tecrübeli futbolcu Christian Eriksen maç esnasında bir anda bilincini kaybederek yere yığıldı.

ERIKSEN FENALAŞARAK YERE YIĞILDI

Karşılaşma sırasında aniden fenalaşan deneyimli orta saha oyuncusunun hareketsiz kalması üzerine hem takım arkadaşları hem de rakip futbolcular büyük bir korku ve panikle yıldız ismin etrafında toplandı. Sağlık görevlileri, vakit kaybetmeden sahaya girerek acil tıbbi müdahalede bulundu.

Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Eriksen'in rahatsızlığı sonrası müsabaka tatil edilirken, Danimarka Futbol Federasyonu oyuncunun sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Danimarka Futbol Federasyonu tarafından yapılan paylaşımda "Christian Eriksen, maç içerisinde baygınlık geçirdi. Mevcut koşullar altında bilinci açık ve iyi durumda." ifadeleri kullanıldı. 

AKILLARA EURO 2020 GELDİ

Eriksen'in sahada yere yığılması, futbol dünyasında adeta dejavu etkisi yarattı. Tecrübeli futbolcu, daha önce 12 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen EURO 2020 Turnuvası'ndaki Finlandiya müsabakasının 43. dakikasında ani bir kalp krizi geçirmişti. O dönem saha içinde yaklaşık 10 dakika süren yoğun kalp masajı ve kritik müdahalelerin ardından hayata döndürülmüştü. Yaşadığı bu ölümcül tehlikenin ardından kalbine şok cihazı özelliği taşıyan bir kalp pili (ICD) takılan Danimarkalı futbolcu, büyük bir azim göstererek üst düzey futbola geri dönmeyi başarmıştı. 

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Son Dakika Spor Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı - Son Dakika
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