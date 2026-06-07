İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

07.06.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, İsrail'e karşı balistik füzelerle misilleme saldırısı başlattı. Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çalarken; hava savunma sistemlerini aşan füzelerin, Ramat David Hava Üssü'ne isabet ettiği anlar kameraya yansıdı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, misilleme saldırısı başlattı. 

İSRAİL’DE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

RAMAT DAVİD HAVA ÜSSÜ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALINDI

İran ordusu, İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı. Bildiride, "Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

ÜSSE İSABET ETTİ

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, İsrail hava savunma sistemlerinin İran füzelerini engellemekte yetersiz kaldığı ve üssün isabet aldığı görüldü.

Saldırı, Beyrut, Lübnan, Gündem, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 149614 149614:
    Bizimkiler neden sürekli görüşme yapıyor. Ellerini taşın altına koysalar 0 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Ellerine sağlık İran 0 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    bu itrailin artik haritadan silinmesi lazim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz
Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu’ndan tepki çeken hareket Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket
Tokat’ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı Tokat'ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı Gaziantep'te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı

23:04
İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Trump’tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
22:56
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
22:38
Hakan Safi’den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
22:20
Ederson’dan Aziz Yıldırım’a telefon: Fenerbahçe’de seve seve kalmak isterim
Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim
22:15
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı
22:11
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
21:59
Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
21:46
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
21:25
Hakan Safi: Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyorum
Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum
21:09
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 23:48:43. #7.13#
SON DAKİKA: İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.