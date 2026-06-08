Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru - Son Dakika
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Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru

08.06.2026 19:36
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Fenerbahçe'de yeni sezonun formalarının satışı başladı. Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle formaları tanıtırken ilk 5 günlük satışta rekor kırıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi taraftarlarıyla buluşturduğu 2026/27 sezonu formalarıyla tarihi bir başarıya imza attı. 

YENİ FORMALAR KAPIŞ KAPIŞ

Geçtiğimiz hafta düzenlenen görkemli bir lansmanla tanıtılan yeni formalar, satışa çıktığı ilk andan itibaren adeta kapışıldı. Kulübün eski futbolcularının da katıldığı tanıtım organizasyonunun ardından formalar büyük ilgi gördü. Sadettin Saran ve kulüp yöneticilerinin kongreye yeni sezon formalarıyla katılması da taraftarlar arasındaki heyecanı artırdı ve bu ilgi doğrudan satış rakamlarına yansıdı.

Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru

5 GÜNDE 150 MİLYON TL CİRO

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Fenerium yetkilileri, kulüp tarihinin en başarılı forma lansmanı dönemini yaşadıklarını belirtti. Sadettin Saran'ın kararıyla formaların normal takvimden daha erken satışa sunulduğunu ifade eden yetkililer, ilk 5 günlük süreçte Fenerium kasasına tam 150 milyon TL girdiğini duyurdu. Bu çarpıcı rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %70’in üzerinde bir artış anlamına geliyor. Elde edilen bu gelir, "ilk 5 günlük satışlar" baz alındığında kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek hasılatı olarak kayıtlara geçti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    150 milyon TL üç milyon Euro yapmıyor oda ciro kar değil sisirin sisirin sortlarida sattimi fener düzlüğe çıkar:) 0 0 Yanıtla
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