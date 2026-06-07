İran\'ın dini lideri Hamaney\'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İran beklenen misilleme hareketini başlattı. İran ordusu tarafından İsrail topraklarına çok sayıda füze fırlatılmasından sonra İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in sosyal medya hesabından tek cümlelik bir paylaşım yapıldı: "Sallantılı Siyonist rejimin nefesi tükendi."

İSRAİL ORDUSU ALARM DURUMUNA GEÇTİ

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin derhal devreye sokulduğu bildirildi. Saldırının ardından tüm bölgede kırmızı alarm durumuna geçilirken, olası yeni tehditlere karşı savunma sistemlerinin aktif şekilde çalıştırıldığı aktarıldı.

MÜCTEBA HAMANEY: "SALLANTILI SİYONİST REJİMİN NEFESİ TÜKENDİ"

Bölgede tansiyonu zirveye çıkaran füze saldırılarının ardından İran kanadından ilk siyasi mesaj geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulunan İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, İsrail yönetimini hedef alarak, "Sallantılı Siyonist rejimin nefesi tükendi" ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: "MASAYA GERİ DÖNÜN"

Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump da jet bir açıklama yaparak taraflara itidal ve diplomasi çağrısında bulundu. İran yönetimine, "Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" diye seslenen Trump, aslında bir uzlaşmanın eşiğinde olunduğunu ima etti:

"Anlaşmanın Pazartesi, Salı veya Çarşamba günü imzalanacağını söyleyecektim, şimdi ise bu oluyor."

Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek adına diplomatik girişimleri hızlandıracağını belirten ABD Başkanı, "Şimdi Netanyahu'yu arayacağım ve ona İran'a karşılık olarak saldırmamasını söyleyeceğim" ifadelerini kullanarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğrudan iletişime geçeceğini ilan etti.