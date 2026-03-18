TEKNOFEST 2026: FPV Drone Yarışması Başvuruları Açık

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamında gerçekleştirilecek olan FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması için başvuru süreci devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmaya başvurmak isteyen takımlar için son tarih 25 Mart olacak. Gençlerin teknoloji üretimine yönelmesini amaçlayan yarışma, otonom hava araçları alanında çalışan ekipleri bir araya getirecek.

Yarışmada, otonom hava araçlarının görüntü temelli algılama, karar verme ve dinamik hedef takibi kabiliyetlerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Katılımcılardan, Küresel Uydu Navigasyon Sistemi (GNSS) kullanılmadan hareketli bir hedefin takip edilmesini sağlayan sistemler geliştirmeleri beklenecek.

Bu kapsamda ekipler, hareket halindeki bir hedef dronu yalnızca görüntü tabanlı yöntemlerle belirleyerek otonom şekilde takip eden çözümler tasarlayacak. Yarışma süreci, katılımcıların hedef takibi, kadraj merkezleme, kaybolan hedefin yeniden tespiti ve dinamik uçuş performansı gibi alanlarda deneyim kazanmalarını amaçlıyor.

Farklı disiplinlerden katılımcılara açık

FPV Drone İzleme Yarışması, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra mezunlar ve özel sektör ekiplerinin katılımına açık olarak düzenleniyor. Takımların danışman dahil en az 4, en fazla 10 kişiden oluşması gerekiyor.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlara ödüller verilecek. Buna göre birinci olan takım 300 bin lira, ikinci 250 bin lira ve üçüncü ise 200 bin lira ödül kazanacak. Katılımcılar ayrıca geliştirdikleri projeleri teknoloji ekosistemine sunma ve alanında uzman isimlerle bir araya gelme imkanı da elde edecek.

Otonom sistemler, görüntü işleme teknolojileri ve insansız hava araçları alanında çalışmalar yapan ekipler için bir platform sunan yarışma kapsamında başvurular 25 Mart'a kadar devam edecek.

TEKNOFEST 2026, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek.