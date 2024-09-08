Acil Durum Trafik Sistemi Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Acil Durum Trafik Sistemi Geliştirildi

Acil Durum Trafik Sistemi Geliştirildi

TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde yarışan lise öğrencileri, ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının trafikte zaman kaybını en aza indirmek amacıyla geliştirdikleri 'Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi'ni tüm araçlara entegre edilebilecek hale getirdi.

08.09.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde yarışan lise öğrencileri, ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının trafikte zaman kaybını en aza indirmek amacıyla geliştirdikleri "Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi"ni tüm araçlara entegre edilebilecek hale getirdi.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Akdeniz'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde devam ediyor.

TEKNOFEST Akdeniz'de birçok kategoride farklı eğitim seviyelerinden finalistler projelerini sergiliyor.

Ankara'dan lise öğrencileri Elif Ada Semiz, Alper Tuğra Yıldız ve Alperen Babaoğlan'dan oluşan, danışmanlığını öğretmenleri Erkan Dikci'nin yaptığı "HYT" isimli takım, geliştirdikleri proje ile dikkati çekiyor.

"Akıllı Ulaşım Kategorisi"nde yarışan öğrenciler, ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının trafik yoğunluğu nedeniyle kaybettikleri zamanı en aza indirmek için "Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi"ni (ADTHS) geliştirdi.

Acil durum araçlarının hedefe en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak için rota ve haritalama sistemiyle trafik akışını düzenleyen, sivil araçlara uyarı sinyali gönderen ADTHS yazılım yoluyla yeni nesil araçlara yüklenip, tasarlanan ayna yardımıyla da eski tip araçlara entegre edilebilecek duruma getirildi.

Erkan Dikci, AA muhabirine, yapılan araştırmalara göre acil durum araçlarının en çok trafikte zaman kaybettiğini söyledi.

Geliştirilen sistemin acil durum araçlarını hedeflerine en hızlı şekilde ulaştırmayı amaçladığını belirten Dikci, sistemin konuma yaklaşma öncesinde yazılım yüklü olan bölgedeki araçlara uyarı bildirimi gönderdiğini, dikkate almayan sürücülerin ise plaka bilgilerini kayıt altına aldığını ifade etti.

Takım kaptanı Alper Tuğra Yıldız ise sisteme ilişkin, "Sistem trafikteki tüm acil durum araçları için en uygun rotaları oluşturuyor. Ardından yol üzerindeki araçları uyararak trafiğe takılmadan hedefe en hızlı ulaşımı sağlıyor. Konum verisiyle yolların anlık ve gelecekteki tahmini yoğunluklarına göre rotaları sürekli güncelliyor, trafik ışıklarını da uyarlıyor." dedi.

Yıldız, yapay zeka destekli simülasyonlarda ADHTS'nin acil durum araçlarının hedefe ulaşma süresini yüzde 24 ve kaza oranını yüzde 20 azalttığını, hızını ise yüzde 19 artırdığını kaydetti.

Alperen Babaoğlan da öncesinde sadece yazılım yoluyla kullanılabilen sistemin tüm araçlara entegre edilebilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Babaoğlan, bu kapsamda çeşitli tiplerdeki araçlarda sistemin kullanılabileceği, GPS özellikli ve uyarı ekranı bulunan bir ayna tasarladıklarını aktardı.

Elif Ada Semiz ise ADHTS'nin düşük maliyetle tüm araçlarda çok kolay bir sistemle çalıştığını vurguladı.

Projeyi insan hayatı kurtarmaya odaklanarak hazırladıklarını dile getiren Semiz, "10 saniye bile acil durumlarda çok kritik bir süre. Biz de bu kaybı engellemeye, kayıpları azaltmaya çalışıyoruz. Bu sistem geliştirilerek sadece karada değil, deniz ve havacılık sistemlerine de entegre edilebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Teknofest, İtfaiye, Akdeniz, antalya, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acil Durum Trafik Sistemi Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:57:14. #1.11#
SON DAKİKA: Acil Durum Trafik Sistemi Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement