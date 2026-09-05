TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın Batman'daki ikinci etabında 24 sporcu yarıştı - Son Dakika
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TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın Batman'daki ikinci etabında 24 sporcu yarıştı

TEKNOFEST Drone Şampiyonası\'nın Batman\'daki ikinci etabında 24 sporcu yarıştı
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TEKNOFEST kapsamında Batman Atletizm Pisti'nde düzenlenen Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı 24 lisanslı sporcunun katılımıyla başladı. İlk 16'ya giren sporcular, 30 Eylül'de Şanlıurfa'da yapılacak final etabında mücadele etmeye hak kazanacak.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Batman'da düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde TEKNOFEST kapsamında Batman Atletizm Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci etabına 24 lisanslı sporcu katıldı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

İlk etabı Şırnak'ta gerçekleştirilen şampiyonanın Batman etabında ilk 16'ya giren sporcular, 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek final etabına katılacak.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü de yarışmada

Şampiyonada Anadolu Ajansı Spor Kulübünden Emrullah Yılmaz da yer aldı.

Yılmaz, 850 pilot arasındaki ön seçmelerde ilk 32 sporcu arasına girerek şampiyonaya katılmaya hak kazandığını söyledi.

Şampiyonanın Şırnak ayağındaki elemelerde ilk 24'e girdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yarışmaya katılan sporcular çok fazla emek sarf ediyorlar. Yeni yarışmacılar çok çok hızlı. Şırnak'taki etap çok zorluydu ama başarıyla Şırnak ayağını geçtim. İlk 24'e kalarak ikinci etaba hak kazandım. Burada da yapılan elemeler neticesinde ilk 16 pilot Şanlıurfa'da yarışmaya hak kazanacak. Ben de ilk 16'ya girerek Şanlıurfa'daki final yarışmalarına katılmayı hedefliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın Batman'daki ikinci etabında 24 sporcu yarıştı - Son Dakika

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