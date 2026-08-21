TEKNOFEST Mavi Vatan'da Halat Çekme Yarışması - Son Dakika
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TEKNOFEST Mavi Vatan'da Halat Çekme Yarışması

TEKNOFEST Mavi Vatan\'da Halat Çekme Yarışması
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Gölcük'te düzenlenen yarışmalarda 8 takım mücadele etti, 4 takım yarı finale yükseldi.

"TEKNOFEST Mavi Vatan"da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Gemicilik Yarışmaları kapsamında Halat Çekme Yarışması'nın çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleniyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak "TEKNOFEST Mavi Vatan"ın ikinci gününde de katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

Denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları kapsamında Halat Çekme Yarışması'nın çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Güç, koordinasyon ve stratejinin bir araya geldiği yarışmada 8 takım mücadele etti. Müsabakalar sonunda, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Harp Filosu Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı ve Deniz Astsubay MYO Komutanlığı takımları yarı finalde yarışma hakkı kazandı.

Takımların, 3 burgata 90 metrelik halatı kendi taraflarına çekebilmek için güçlerini ortaya koyduğu yarışmalar, yarın yarı final müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Mavi Vatan'da Halat Çekme Yarışması - Son Dakika

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