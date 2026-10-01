TEKNOFEST Şanlıurfa'da SOLOTÜRK ve Bayraktar AKINCI gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST Şanlıurfa'da SOLOTÜRK ve Bayraktar AKINCI gösteri uçuşları ilgiyle izlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilginin yoğun olduğu bir programla sürerken, SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşları alanda heyecan oluşturdu. Ardından Bayraktar AKINCI da gösteri uçuşu gerçekleştirdi ve bu uçuşlar vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.
SOLOTÜRK GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ
Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya vatandaşların yoğun ilgisi ile devam ederken, program kapsamında gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösteri uçuşları alanda heyecan yarattı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün gösterisinin ardından Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI da alanda gösteri uçuşu yaptı. Gösteri uçuşlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Haber: Nuray UZATMAZ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA
Kaynak: DHA
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