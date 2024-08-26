TEKNOFEST Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması İzmir'de Başlıyor

Güncel

TEKNOFEST kapsamında insansız kara araçları ile tarım teknolojilerinin geliştirilmesi hedefiyle düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri, 30 Ağustos'a kadar 5 gün boyunca İzmir Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, T3 Vakfı ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda yarışmacıların karada hareket eden robotlar yardımıyla tarımda verimliliği artırma projeleri geliştirmeleri ve otonominin tarım alanındaki katkılarını keşfetmeleri hedefleniyor.

Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, mezunları en az 3 kişiden en fazla 10 kişiden oluşan takımlar halinde katılıyor.

Tasarımdan üretime, görev sonrası gözden geçirilmesine kadar bir insansız tarım robotu projesinin tüm yönlerini içeren Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'na 225 takım toplam 1160 üye ile başvuruda bulundu.

237 üyeden oluşan 26 takım İzmir Bilişim Vadisi'nde mücadele edecek

Finalist olmaya hak kazanan, 237 üyeden oluşan 26 takım İzmir Bilişim Vadisi'nde mücadele edecek. Gerçek bir tarla veya tarım arazisine benzetilmiş bir alan olarak tasarlanan yarışma parkurunda göreve çıkan insansız kara aracının alanda bulunan bitki sıra arasında kalan toprağı sıradaki bitkileri ezmeden 5 santimetre derinliğinde işlemesi (işleyici eleman toprak dışına çıkmadan) otonom olarak geçebilmesi ve yabancı otları (boy, renk, görüntü, vb.) özelliklerinden tespit etmesi gerekiyor.

Ayrıca insansız kara araçlarının toprağı işleme (çapalama) şekillerinin de tarımsal bir çözüm olması önem taşıyor. Yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde toprağı doğru şekilde işledikleri her metre ve tespit ettikleri yabancı otlar için puan alacak.

Final aşamasını başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımlara birincilik ödülü olarak 100 bin TL, ikincilik ödülü olarak 80 bin TL, üçüncülük ödülü olarak ise 60 bin TL verilecek.