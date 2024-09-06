TEKNOFEST'te İleri Teknoloji Girişimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TEKNOFEST'te İleri Teknoloji Girişimleri

TEKNOFEST\'te İleri Teknoloji Girişimleri

T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST'te gençlerin ileri teknolojilere odaklanmış girişimler kurduğunu veya temellerini attığını söyledi.

06.09.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST'te gençlerin ileri teknolojilere odaklanmış girişimler kurduğunu veya temellerini attığını söyledi.

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ikinci gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, AA muhabirine, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın coşkulu ve güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini söyledi.

Aksakal, festival alanında oldukça farklı dinamikler olduğunu belirterek, "Diğer TEKNOFEST'lerden ayrı olarak burada teknoloji yarışmalarını çok daha derinden hissedebiliyoruz. Doğrudan odak teknoloji yarışmaları ve tabi ki yarışmacıların projelerini daha çok inceleme fırsatımız oluyor. Festival alanında hava gösterileri, etkinlikler çok farklı dinamikler var. Burada tamamen yarışmaların odak olması yarışmaların ön plana çıkması ve bunu daha da fazla hissetmemiz açıkçası çok etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Bu yıl başvurularda kendi rekorunu kıran TEKNOFEST'in her geçen yıl daha da ilgi gördüğünü vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Girişim yönünden değerlendirecek olursak geçtiğimiz yıllarda daha temel teknolojiler üzerine girişimler kuruluyorken bugün daha ileri teknolojilere odaklanmış girişimlerin kurulduğunu veya temellerinin atıldığını görüyoruz. Belki de bugün henüz ticarileşmemiş teknolojilerde bile buradaki genç arkadaşlarımız projeler geliştiriyorlar. Önümüzdeki yıllarda dünyada rekabet edebileceğimiz ileri teknoloji alanlarında şimdiden yetişen, projeler geliştiren ekiplerimiz var. Bunu çok büyük bir avantaj olarak görüyorum. Bunlar nükleer teknolojiler, hyperloop teknolojileri, kuantum teknolojileri gibi alanlar."

Girişimciler fikir maratonunda iklim değişikliği üzerine çalışıyor

Geçen yıl 3 ilde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te girişim yarışmaları düzenlediklerini anımsatan Aksakal, bu sene de girişim formatını yarışma atmosferine taşıma kararı aldıklarını vurguladı.

T3 Girişim Merkezi olarak bu formatı önemsediklerinin altını çizen Aksakal, şöyle konuştu:

"Girişimci olmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz Girişimci Yetiştirme Programı'nın finalini burada düzenliyoruz. Bir fikir maratonu yapıyoruz. Fikir maratonunda da konumuz iklim değişikliği. Burada gençler çevrimiçi platformda bir araya gelip, takım oluşturup iklim değişikliğiyle ilgili proje geliştiriyorlar. Tabii buradaki fikirler bu işin temeli oluyor. Buradan sonra onların ilerlemesi, ticarileşmesi ve büyümesi noktasında hem girişim merkezi olarak hem T3 Vakfı olarak birçok mekanizmamızla girişimcilere destek olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Teknofest, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te İleri Teknoloji Girişimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:00:19. #1.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST'te İleri Teknoloji Girişimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement