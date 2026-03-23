TEKNOFEST'te İklim Projeleri Yarışması Başvuruları Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST'te İklim Projeleri Yarışması Başvuruları Sona Erdi

23.03.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK'ın düzenlediği iklim ve kutup araştırma projeleri yarışmalarına başvurular bugün bitiyor.

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen lise öğrencilerine yönelik İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması ve Kutup Araştırma Projeleri Yarışması için başvurular bugün sona erecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması, gençleri sadece küresel iklim krizini anlamaya değil, aynı zamanda çözüm üretmeye teşvik ediyor.

"Çevre", "Ekonomik Sektörler", "Hava ve İklim", "Sürdürülebilirlik ve Refah", "Su Araştırmaları" ve "Toplumsal Farkındalık" gibi 6 ana 22 alt kategoriyle geniş bir alanda proje geliştirme imkanı sunan yarışma, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine bilimsel yaklaşım geliştirmesini sağlıyor."

Doğal kaynakların korunması, şehirlerin iklim direncinin artırılması ve karbon salımının azaltılması gibi başlıklar, gençlerin yenilikçi fikirleriyle yeniden ele alınıyor.

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ise öğrencileri kutupları bilimsel olarak incelemeye davet ediyor.

Canlı bilimlerinden yer bilimlerine, fiziki bilimlerden sosyal ve beşeri bilimlere kadar uzanan disiplinler arası yapısıyla öne çıkan yarışma, küresel iklim sisteminin merkezinde yer alan kutupların daha iyi anlaşılmasını hedefliyor. Buzulların erimesi, ekosistem değişimleri ve kutup bölgelerinin stratejik önemi gibi konular, gençlerin bilimsel merakıyla buluşarak yeni perspektifler kazandırıyor.

Her iki yarışmada da dereceye giren öğrencileri 90 bin TL'ye varan ödüller bekliyor. Gençlerin bilgi üreten bireyler olarak yetişmesini amaçlayan bu organizasyonlar, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda kritik bir rol üstleniyor.

Yarışmalara başvurular bugün sona erecek.

Kaynak: AA

Teknofest, Tübitak, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te İklim Projeleri Yarışması Başvuruları Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 18:02:01. #7.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST'te İklim Projeleri Yarışması Başvuruları Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.