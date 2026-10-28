TEKNOFEST'te üçüncü olan Kapsül Tulpar, 58,95 kiloluk en hafif nozul tasarımını yaptı

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması'nda üçüncü olan Kapsül Tulpar takımı, Türkiye'nin yerli motor teknolojileri alanındaki çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türk, Kırgız, Altay ve Başkurt mitolojilerinde yer alan kanatlı efsanevi at figüründen esinlenerek Tulpar takımını kuran Furkan Cengiz, AA muhabirine, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören 4 arkadaşıyla yarışmaya katıldıklarını söyledi.

Motorun arkasında bulunan sıcak gazları yüksek hızla dışarı atan (nozul) bir sistem tasarladıklarını ifade eden Cengiz, tasarımlarının Jet Motor Tasarım Yarışması'ndaki en hafif tasarım olduğuna dikkati çekti.

Cengiz, sistemi mevcut nozullardan farklı olarak yakınsak-ıraksak aksisimetrik yapıda tasarladıklarını belirterek, "Günümüzde kullanılan nozullar genellikle 0 veya 1 serbestlik derecesine sahip. Bizim tasarladığımız nozul ise 2 serbestlik derecesine sahip. Bu özelliği sayesinde çıkış hızını daha fazla artırabiliyor, böylece sistemin etkisini de artırabiliyoruz." dedi.

Tasarım sürecinde nozulun ağırlığını ve boyutlarını en aza indirmeye odaklandıklarını dile getiren Cengiz, şunları söyledi:

"Tasarımımız 58,95 kilogramdı. Hem maliyet düşüşü hem zamandan tasarruf sağlıyor, aynı zamanda sistemin daha senkron çalışmasını sağlayabilir. Hedefimiz, ülkemizin yerli bir motoruna nozul sistemi tasarlamaktı. TEKNOFEST bünyesinde bunu gerçekleştirdik. Bu sayede kendi itki ve hızını bağımsız bir şekilde ayarlayabildiğimiz bir nozul geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu parçanın, yerli motor projelerinin teknolojik gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Tasarımda türbülansları, kanatlara vuran basınçları, sıcaklık değerlerini analiz ettiklerini anlatan Cengiz, "Burada yapısal analizimizin faydası da bize en hafif tasarımı yapmak oldu. Yarışmada verilen tüm analizlerde başarılı bir şekilde geçti. Bunun sonucunda da TEKNOFEST'te derece aldık." dedi.