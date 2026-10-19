TEKNOFEST'te yapay zeka yarışmasını kazanan YTÜ'lü Osama, Baykar'da staja başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mısırlı Abdullah Osama, takım arkadaşı Suriyeli Talal Bakour ile katıldığı TEKNOFEST Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'nda birincilik elde etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Osama, dil konusundaki yetersizliği nedeniyle başlangıçta iletişim kurmakta zorlanabileceğini düşündüğünü ancak Türkçeyi kısa sürede öğrendiğini anlattı.

Türkiye ile Mısır arasındaki benzer yönlere değinen Osama, Türkiye'nin de Müslüman bir ülke olması dolayısıyla büyük bir kültürel farklılık hissetmediğini dile getirdi.

TEKNOFEST'te yapay zeka projesiyle birincilik

Osama, Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu Suriyeli arkadaşı Talal Bakour ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'na katılarak birincilik elde ettiklerini söyledi.

Yarışmada üç farklı görev üzerinde çalıştıklarını belirten Osama, ilk görevde insanları ve araçları tespit ettiklerini, ikinci görevde GPS sinyali kesilen bir dronun konumunu ve koordinatlarını tahmin etmeye çalıştıklarını, üçüncü görevde ise verilen görsellerdeki nesneleri belirlediklerini kaydetti.

Yarışmanın yaklaşık 6-7 ay sürdüğünü, şubat ayında başlayan başvuru sürecinin eylül ayında düzenlenen finallerle tamamlandığını belirten Osama, bu süreçte farklı aşamalardan geçtiklerini ifade etti. İlk aşamada geliştirmeyi planladıkları algoritmaları ve proje kapsamında yapacakları çalışmaları anlattıkları bir rapor hazırladıklarını aktaran Osama, bu aşamada yaklaşık 80 puan aldıklarını söyledi.

Daha sonra yarı final aşamasına geçtiklerini aktaran Osama, "Burada da finalde kullandığımız algoritmaların aynısını kullandık. Ancak yarı final ile final arasında bazı farklılıklar vardı. Yarı finalde sonuçları internet üzerinden gönderiyorduk. Finalde ise internet kullanmak yasaktı. Finalde dört ayrı oturumumuz vardı, yarı finalde ise tek oturum bulunuyordu. Her oturum yaklaşık bir saat sürüyordu. Yarı finalde yedinci olduk. Finalde ise birinciliğe ulaştık." diye konuştu.

Birincilik sevincinden çok rahatlama hissetti

Sonuçları öğrendiklerinde yaşadığı heyecanı anlatan Osama, "Arkadaşım beni arayarak sonuçların açıklandığını söyledi. Sonuçları kontrol ettiğimde birinci olduğumuzu gördüm. Çok şükür, büyük bir mutluluk yaşadım. Ama hissettiğim en güçlü duygu mutluluktan çok rahatlamaydı çünkü gerçekten çok çalışmıştık. Son aylarda neredeyse hiç uyumadık. Ne hissettiğimi tam olarak anlatacak kelimeyi bulmak zor ama en çok rahatladığımı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Birinciliğin ardından bölüm ve üniversite WhatsApp gruplarında başarılarını paylaştıklarını aktaran Osama, çok olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

İnsanların ve araçların tespit edilebilmesinin trafik yönetimi açısından da faydalı olabileceğini aktaran Osama, "Projemizin özellikle savunma sanayisi alanında önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Örneğin, ilk görevde yaptığımız nesne tespiti güvenlik alanında kullanılabilir. İnsanları ve araçları tespit edebildiğimiz için bu teknoloji trafik yönetimi açısından da faydalı olabilir." dedi.

İkinci görevde GPS sinyali kesildikten sonra dronun konumunu tahmin etmeye çalıştıklarını belirten Osama, "Bu teknoloji, özellikle savaş koşullarında GPS sinyalinin kesilmesi durumunda dronların konumlarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Üçüncü görevde de görseller üzerinden tespit yapıyorduk. Bu çalışmaların Türk savunma sanayisine önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Hedefi savunma sanayisinde kariyer yapmak

Kendini geliştirmeyi ve yeni deneyimler kazanmayı hedeflediğini dile getiren Osama, şöyle devam etti:

"Projemizin yalnızca Türkiye'ye değil, bütün Müslüman ülkelere de fayda sağlamasını istiyorum. Bu nedenle hayatım boyunca kendimi geliştirmeyi ve yeni deneyimler kazanmayı hedefliyorum. İş fırsatlarımı artırmak ve bu alanda daha fazla tecrübe edinmek için çalışıyorum. İnşallah gelecekte daha büyük işler başarabiliriz."

Savunma sanayisinde kariyer yapmak istediğini aktaran Osama, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bir staj da kazandım. Gelecek hafta Baykar'da staja başlayacağım. Aslında Baykar'da çalışmak istiyorum. Genel olarak savunma sanayisi alanında kariyer yapmayı hedefliyorum ama Baykar'da çalışmak benim için özellikle önemli bir hedef. Orada deneyim kazanarak kendimi geliştirmek ve ileride orada çalışmak istiyorum. İnşallah başarabilirim."