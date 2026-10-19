TEKNOFEST'te yapay zeka yarışmasını kazanan YTÜ'lü Osama, Baykar'da staja başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TEKNOFEST'te yapay zeka yarışmasını kazanan YTÜ'lü Osama, Baykar'da staja başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTÜ Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mısırlı Abdullah Osama, Suriyeli Talal Bakour ile TEKNOFEST Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'nda birincilik elde etti. Osama, gelecek hafta Baykar'da staja başlayacağını, savunma sanayisinde kariyer hedeflediğini söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mısırlı Abdullah Osama, takım arkadaşı Suriyeli Talal Bakour ile katıldığı TEKNOFEST Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'nda birincilik elde etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Osama, dil konusundaki yetersizliği nedeniyle başlangıçta iletişim kurmakta zorlanabileceğini düşündüğünü ancak Türkçeyi kısa sürede öğrendiğini anlattı.

Türkiye ile Mısır arasındaki benzer yönlere değinen Osama, Türkiye'nin de Müslüman bir ülke olması dolayısıyla büyük bir kültürel farklılık hissetmediğini dile getirdi.

TEKNOFEST'te yapay zeka projesiyle birincilik

Osama, Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu Suriyeli arkadaşı Talal Bakour ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'na katılarak birincilik elde ettiklerini söyledi.

Yarışmada üç farklı görev üzerinde çalıştıklarını belirten Osama, ilk görevde insanları ve araçları tespit ettiklerini, ikinci görevde GPS sinyali kesilen bir dronun konumunu ve koordinatlarını tahmin etmeye çalıştıklarını, üçüncü görevde ise verilen görsellerdeki nesneleri belirlediklerini kaydetti.

Yarışmanın yaklaşık 6-7 ay sürdüğünü, şubat ayında başlayan başvuru sürecinin eylül ayında düzenlenen finallerle tamamlandığını belirten Osama, bu süreçte farklı aşamalardan geçtiklerini ifade etti. İlk aşamada geliştirmeyi planladıkları algoritmaları ve proje kapsamında yapacakları çalışmaları anlattıkları bir rapor hazırladıklarını aktaran Osama, bu aşamada yaklaşık 80 puan aldıklarını söyledi.

Daha sonra yarı final aşamasına geçtiklerini aktaran Osama, "Burada da finalde kullandığımız algoritmaların aynısını kullandık. Ancak yarı final ile final arasında bazı farklılıklar vardı. Yarı finalde sonuçları internet üzerinden gönderiyorduk. Finalde ise internet kullanmak yasaktı. Finalde dört ayrı oturumumuz vardı, yarı finalde ise tek oturum bulunuyordu. Her oturum yaklaşık bir saat sürüyordu. Yarı finalde yedinci olduk. Finalde ise birinciliğe ulaştık." diye konuştu.

Birincilik sevincinden çok rahatlama hissetti

Sonuçları öğrendiklerinde yaşadığı heyecanı anlatan Osama, "Arkadaşım beni arayarak sonuçların açıklandığını söyledi. Sonuçları kontrol ettiğimde birinci olduğumuzu gördüm. Çok şükür, büyük bir mutluluk yaşadım. Ama hissettiğim en güçlü duygu mutluluktan çok rahatlamaydı çünkü gerçekten çok çalışmıştık. Son aylarda neredeyse hiç uyumadık. Ne hissettiğimi tam olarak anlatacak kelimeyi bulmak zor ama en çok rahatladığımı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Birinciliğin ardından bölüm ve üniversite WhatsApp gruplarında başarılarını paylaştıklarını aktaran Osama, çok olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

İnsanların ve araçların tespit edilebilmesinin trafik yönetimi açısından da faydalı olabileceğini aktaran Osama, "Projemizin özellikle savunma sanayisi alanında önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Örneğin, ilk görevde yaptığımız nesne tespiti güvenlik alanında kullanılabilir. İnsanları ve araçları tespit edebildiğimiz için bu teknoloji trafik yönetimi açısından da faydalı olabilir." dedi.

İkinci görevde GPS sinyali kesildikten sonra dronun konumunu tahmin etmeye çalıştıklarını belirten Osama, "Bu teknoloji, özellikle savaş koşullarında GPS sinyalinin kesilmesi durumunda dronların konumlarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Üçüncü görevde de görseller üzerinden tespit yapıyorduk. Bu çalışmaların Türk savunma sanayisine önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Hedefi savunma sanayisinde kariyer yapmak

Kendini geliştirmeyi ve yeni deneyimler kazanmayı hedeflediğini dile getiren Osama, şöyle devam etti:

"Projemizin yalnızca Türkiye'ye değil, bütün Müslüman ülkelere de fayda sağlamasını istiyorum. Bu nedenle hayatım boyunca kendimi geliştirmeyi ve yeni deneyimler kazanmayı hedefliyorum. İş fırsatlarımı artırmak ve bu alanda daha fazla tecrübe edinmek için çalışıyorum. İnşallah gelecekte daha büyük işler başarabiliriz."

Savunma sanayisinde kariyer yapmak istediğini aktaran Osama, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bir staj da kazandım. Gelecek hafta Baykar'da staja başlayacağım. Aslında Baykar'da çalışmak istiyorum. Genel olarak savunma sanayisi alanında kariyer yapmayı hedefliyorum ama Baykar'da çalışmak benim için özellikle önemli bir hedef. Orada deneyim kazanarak kendimi geliştirmek ve ileride orada çalışmak istiyorum. İnşallah başarabilirim."

Kaynak: AA
Yıldız Teknik ÜniversitesiTeknolojiTeknofestHavacılıkMısırlıEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu 21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
12:08
Pep Guardiola’dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
11:07
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:27:27. #7.13#
SON DAKİKA: TEKNOFEST'te yapay zeka yarışmasını kazanan YTÜ'lü Osama, Baykar'da staja başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei