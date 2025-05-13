Teknoloji ve Bahar Şenliği Aydın\'da

Aydın'ın Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları ürünleri teknoloji ve bahar şenliğinde sergiledi.

Okul müdürü Hüseyin Aygün, programın açılışında yaptığı konuşmada, inovasyona önem veren bir anlayışla eğitim verdiklerini belirterek, şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş da sanayi sektörü olarak nitelikli iş gücüne ihtiyacın her geçen gün arttığını belirterek, bu ihtiyacın karşılanması noktasında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'yle iş birliği içerisinde oldukları belirtti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Katılımcılar daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan materyallerin bulunduğu stantları gezdi.

Etkinliğe Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da katıldı.