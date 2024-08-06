Teknolojik cihazların çok katmanlı kartları Niğde'de üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teknolojik cihazların çok katmanlı kartları Niğde'de üretiliyor

Genç girişimci Hamza Solak, Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri desteği ile Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu işletmede teknolojik ürünlerin çok katmanlı kartlarını üretiyor.

06.08.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknolojik cihazların çok katmanlı kartları Niğde'de üretiliyor

NİĞDE - Genç girişimci Hamza Solak, Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri desteği ile Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu işletmede teknolojik ürünlerin çok katmanlı kartlarını üretiyor.

Bilgisayar, telefon, beyaz eşya gibi teknolojik cihazların en önemli parçası olan çok katmanlı elektronik kartların daha önce ithal edildiğini söyleyen Hamza Solak, ARGE çalışması devam eden projesi ile yerli üretime destek sağlıyor.

Teknolojik cihazlar için gerekli çok katmanlı kartların yazılımını ve üretimini ekibi ile birlikte yapan Elektrik, Elektronik Mühendisi Hamza Solak, Türkiye'de sadece iki katmanlı üretimin olduğunu ve bu sayısı 8-9 katmana çıkardıklarını söyledi.

Solak; " 1990'ların teknolojisi iki katmanı üretebiliyorduk ancak elektronik cihazların yüzde doksanı iki katman kart üzerindedir. Cep telefonu aldığınızda 6 katmanlı baskılı devresi vardır, bilgisayarın sekiz katman vardır. Günümüzün teknolojisi çok katman bir elektronik kart üretebilmeyi gerektiriyor biz de bu teknolojiyi ülkemize kazandırdık. Bir cep telefonunun, bilgisayarın asıl ham maddesini, elektronik kartını üretebilir durumdayız. Tasarım ve üretim bize ait. Uluslararası sertifikaya sahip tek firmayız. Ürünlerimizi Avrupa'ya satabiliyoruz. " dedi.

İthal ederken ihraç eden duruma geldik

Daha önce çok katmanlı elektronik kartların ithal edildiğini söyleyen Solak yüzde yüz yerli tasarım olan kartların artık ihraç edilir duruma geldiğini belirtti.

Solak; " Kart tasarımlarını Çin, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden ithal ediyorduk ve biz bu üretime başlayarak ithal eden durumdan, ihraç eden duruma geldik. Tasarım yüzde yüz yerli ama ham madde tarafında bazı parçalar yurt dışından geliyor. Örneğin bir çip fabrikası Türkiye'de olmadığı için küçük kısımlarını yurt dışından alıyoruz. Yerlilik oranımız şuan yüzde 62.44 bu da iyi bir sayı ama bizim alt taşeronlarımız veya yardımcı üreten firmalar olduğunda bu rakam yüzde 100'lere kadar çıkacak. Bir noktadan başlamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tasarımı Türkiye'de yapılan ancak yurt dışında üretimi yapılan teknolojik ürünlerin veri gizliliğinin kalmadığına da değinen Solak, "Bütün üretim dosyalarını paylaşıyorduk ki üretebilsin ama burada o verinin gizliliği kayboluyor, o yüzden yerli tasarımın ülkemizde üretilmesi gerekiyor. Bizim hedef kitlemiz teknolojik ürün üreten firmalar, savunma sanayi firmaları, kendi ARGE'lerini yapan TEKNOKENT firmaları. Hedefimiz ise ülkemize teknolojiyi kazandırmak, teknolojik üretim yapabilmek. Teknolojisi olan ülkeler şu an dünya pazarında en güçlü ülkeler. Teknolojiyi üretmeye ham maddeden, elektronik kartla başladık ve bundan beş yıl sonraki hedefimiz ise ülkemizde üretilmeyen gerekli parçaları da üretebilmek. Biz buna adım adım ilerliyoruz en önemli olan baskılı devreyle başladık. Yüzde 62.44 olan çok katmanlı elektronik kartların yakın zamanda yüzde yüz olması ile teknoloji geliştiren bir ülke konumuna gelmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Niğde, Bor, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknolojik cihazların çok katmanlı kartları Niğde'de üretiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:00:57. #1.13#
SON DAKİKA: Teknolojik cihazların çok katmanlı kartları Niğde'de üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement