Teksas'ta Sel Tehlikesi: Araba Sel Suları İçinde Kalıyor

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TEKSAS, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Spring kentindeki bir yerleşim bölgesinde sel suları içinde kalan bir araba, 2 Mayıs 2024.

Houston bölgesi de dahil olmak üzere Teksas'ın doğusunun genelinde Perşembe günü etkili olan gök gürültülü fırtınalar sel tehlikesini artırırken, binaların tahliye edilmesine ve okulların tatil edilmesine neden oldu. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)